Real Madrid, Valdano preoccupato nonostante il 3-2 col Napoli: "Un'altra volta in svantaggio"

"In queste partite è normale che ci siano fasi in cui soffri l'avversario".

Jorge Valdano esprime soddisfazione per la vittoria del Real Madrid in casa del Napoli e in particolare per le prestazioni di Vinicius jr. e Bellingham, ma si mostra preoccupato per un dato da non sottovalutare: "In queste partite è normale che ci siano fasi in cui soffri l'avversario. Nel primo tempo il Real Madrid ha rimediato grazie a un Bellingham magistrale e a un Vinícius che ha fatto il Vinícius. Ma per l'ennesima volta la squadra si è trovata in svantaggio", ha spiegato l'argentino a Movistar TV.