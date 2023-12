Real Sociedad bestia nera dell'Inter: 0-0 a San Siro e nerazzurri solo secondi

La Real Sociedad è un caso da studiare anche in Italia, per chi vuole fermare la corsa dell'Inter.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

La Real Sociedad è un caso da studiare anche in Italia, per chi vuole fermare la corsa dell'Inter. Che, fermata sul risultato di 0-0, chiude al secondo posto il girone D di Champions League e adesso aspetta un sorteggio thrilling nella giornata di lunedì, con incroci da brivido anche in attesa di conoscere il quadro completo: Arsenal, Real Madrid, Bayern Monaco, Manchester City, Barcellona. Difficile sceglierne una. Ma torniamo alla partita: dopo l'andata all'Anoeta, anche a San Siro i baschi di Imanol Alguacil si certificano kryptonite per i nerazzurri di Simone Inzaghi.

Per scelta o per necessità, l'attuale capolista del campionato Siro si ritrova a inseguire il pallone in casa sua, come in Italia non accade praticamente mai: il contropiede, un gioco al quale l'Inter non è abituata, non porta particolarmente lontano. Un paio di occasioni estemporanee nel primo tempo, due sobbalzi quando entra Lautaro nella ripresa e un brivido lungo la schiena per un rigore assegnato dall'arbitro e poi tolto dal VAR sono le uniche emozioni di una serata andata esattamente come volevano gli ospiti. Che, partiti dalla quarta fascia, si godono il primato nel girone con i vicecampioni d'Europa: chapeau a loro, per la Beneamata è, a tutti gli effetti, una battuta d'arresto.