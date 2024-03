Remuntada Atletico, ma divorato gol qualificazione: l'Inter si salva e va ai supplementari

Termina 1-1 il primo tempo dell'ottavo di finale di ritorno di Champions League tra Atletico Madrid e Inter.

© foto di www.imagephotoagency.it

Le emozioni non mancano, ma non sono proprio quelle che sperava l'Inter. All'Atletico Madrid riesce la remuntada che sognava tutto il Metropolitano. Un gol diMemphis Depay a fine primo tempo manda infatti la gara ai tempi supplementari. 2-1 al novantesimo, extra time in virtù dell'1-0 dell'andata.

Superata la mezz'ora, l'uno due che non cambia la storia della qualificazione: Barella sfonda a sinistra, Dimarco lo segue a rimorchio e infila Oblak. Il vantaggio nerazzurro dura un battito d'ali: Griezmann approfitta del liscio di Pavard e restituisce il favore. La ripresa si apre senza cambi, ma con una dormita di Bastoni e Dimarco: Llorente va al cross, Griezmann questa volta telefona a Sommer. È sempre il 14 biancorosso a creare pericoli alla difesa interista: all'ora di gioco offre un rigore in movimento a Morata, che non c'entra la porta con una conclusione anche abbastanza goffa. Inizia la girandola dei cambi, Simeone si butta in avanti e l'Atletico alza al massimo i giri del motore, creando occasioni su occasioni. Le due più nitide, però, sono di marca nerazzurra: Thuram spara altissimo la migliore, Barella chiama e Oblak risponde senza alcuna difficoltà quando Lautaro manda in porta il numero 23. Inzaghi capisce che c'è da mettere l'elmetto e trasforma la difesa a cinque. Non basta a spegnere la spinta rojiblanca, il protagonista è Depay che prima colpisce il palo a Sommer battuto e poi lo supera per il 2-1 che allunga di mezz'ora la serata portando la gara ai supplementari. E l'Inter deve anche ringraziare Riquelme, che si divora il 3-1.