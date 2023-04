Retroscena Milan: la mossa per prevenire la notte insonne alla squadra

Una festa per far rumore, e rovinare il sonno della vigilia al Milan.

© foto di www.imagephotoagency.it

Una festa per far rumore, e rovinare il sonno della vigilia al Milan. Circa 150 tifosi del Napoli hanno passato la notte sotto l'albergo dove alloggiano i rossoneri, che stasera al Maradona sfidano la squadra di Spalletti nel ritorno dei quarti di finale di Champions. Clacson, fuochi d'artificio e cori, da mezzanotte fin quasi all'alba. Ovviamente il Milan aveva preventivamente prenotato le camere che affacciano sul retro dell'hotel, per minimizzare i fastidi messi in conto.