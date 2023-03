Richarlison contro Conte: "Questa stagione è una me**a! Perchè mi ha messo in panchina?"

Il centravanti del Tottenham e della Seleçao, Richarlison, ha attaccato duramente Antonio Conte, ai microfoni di TNT Sports dopo la partita con il Milan.

Il centravanti del Tottenham e della Seleçao, Richarlison, ha attaccato duramente Antonio Conte, ai microfoni di TNT Sports dopo la partita con il Milan. "Sono onesto, questa stagione è stata una merda. Voglio giocare. Non capisco (le scelte di Conte, ndr) ero in un momento positivo e poi il tecnico mi ha messo ancora in panchina. Ieri mi ha provato nell'undici titolare e poi... Ancora in panchina".