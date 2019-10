Salisburgo, Szoboszlai: "Stasera vogliamo vincere, ma sarà dura! Futuro al Napoli? Vediamo..."

"Sono due partite diverse, impossibili da comparare". Il Salisburgo di Dominik Szoboszlai ritrova il Napoli, questa volta in Champions. Un anno fa, in Europa League, la gara tra partenopei e austriaci segnò l'esordio internazionale del giovane centrocampista classe 2000, oggi nei pensieri di mercato degli azzurri e finito anche sul celebre pizzino di Fabio Paratici, ds della Juventus. Per il talento ungherese, però, un anno fa una grande differenza: "Abbiamo una squadra molto diversa rispetto alla scorsa stagione, con tanti giovani. Finora, siamo soddisfatti: abbiamo fatto bene sia nel campionato austriaco che in Champions League".

L'obiettivo di stasera?

"Vincere, è normale che sia così. Poi è altrettanto ovvio dire che sappiamo che contro il Napoli sarà una partita molto dura".

Il divario d'esperienza è innegabile. Però avete battuto il Genk e messo in difficoltà il Liverpool. E poi ci sarà il vostro pubblico a darvi manforte.

"Le aspettative sono alte, è una partita di Champions League. Per noi, è la prima partecipazione a questa competizione, e la Red Bull Arena è sold out da mesi. Continueremo a giocare nel nostro modo, offensivi e aggressivi. Certo, dovremo stare attenti in fase difensiva: affrontiamo una squadra molto intelligente".

Uno sguardo al mercato: il tuo nome è letteralmente finito sul taccuino della Juve, e lo stesso Napoli ti segue con grande attenzione. Ti piacerebbe giocare in Italia?

"Sono concentrato al 100% sui miei obiettivi qui a Salisburgo, per ora. Non penso a queste voci di mercato. Quando arriverà il momento adatto, prenderò la giusta decisione. In qualsiasi momento succeda".