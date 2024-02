Si fa male Thuram, ma entra Arnautovic e la decide: l'Inter batte di misura l'Atletico

A San Siro l'Inter batte 1-0 l'Atletico Madrid nell'andata degli ottavi di finale di Champions League.

A San Siro l'Inter batte 1-0 l'Atletico Madrid nell'andata degli ottavi di finale di Champions League. I Colchoneros aggrediscono e chiudono la manovra nerazzurra, imprecisa negli ultimi metri ma capace comunque di costruire la miglior occasione della frazione. È un regalo di De Paul: Marcus Thuram lo serve a Lautaro Martinez, murato da Gimenez anche per errori suoi. Nel finale, Tikus spaventa Inzaghi accusando un dolore all'interno coscia: per ora resta in campo. Il primo tempo si chiude senza reti e con una pessima notizia dell'Inter: si fa male Thuram, una contrattura all'adduttore della coscia destra da valutare nei prossimi giorni. Dentro Arnautovic.

Nella ripresa, dopo tre errori sotto porta, Marko Arnautovic fa esplodere San Siro. È il centravanti austriaco a sbloccare Inter-Atletico Madrid, portando i nerazzurri in vantaggio sull'1-0 a dieci minuti dalla fine. Il gol dell'Inter è un regalo degli spagnoli: Reinidlo offre palla a Lautaro, che s'invola. A tu per tu con Oblak, tenta il tiro ma vince il portiere: sulla ribattuta si tuffa Arnautovic, che questa volta non sbaglia. 1-0 a San Siro.