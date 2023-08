Sorteggio Champions, il girone da sogno e il girone da incubo per il Napoli

Dopo tre anni, il Grimaldi Forum di Montecarlo torna ad ospitare il sorteggio della fase a gironi di Champions League.

Fonte: Tmw

Dopo tre anni, il Grimaldi Forum di Montecarlo torna ad ospitare il sorteggio della fase a gironi di Champions League: 32 squadre al via per l'ultima edizione col format che conosciamo. La cerimonia avrà inizio alle ore 18, quattro le squadre italiane presenti. Cosa si devono aspettare le nostre squadre? Ecco gli scenari migliori e peggiori possibili.

NAPOLI

La squadra di Garcia ha il vantaggio di essere testa di serie, questo le permetterà di evitare Manchester City, Bayern, Barcellona e Paris Saint-Germain. Questa condizione ha agevolato negli ultimi due anni Inter e Milan. Sarà così anche per i partenopei? Questo è lo scenario peggiore che potrebbe capitare:

Napoli

Real Madrid

PSV Eindhoven

Newcastle

In alternativa, invertendo una spagnola e un'inglese ecco un altro sorteggio complessivamente complicato:

Napoli

Arsenal

PSV Eindhoven

Real Sociedad

Nel migliore dei casi, invece, questo potrebbe riservare l'urna di Montecarlo:

Napoli

Porto

Shakhtar

Young Boys

- - -

INTER

I nerazzurri si ritrovano in seconda fascia e si trovano in una condizione non troppo differente dal Napoli, potendo scansare squadroni come Real Madrid, Manchester United e Arsenal. Certo, il rischio di trovare una super big in prima fascia è molto alto, così come un'outsider in quarta fascia. Paradossalmente la terza fascia è la più morbida, essendo i derby vietati. Shakhtar, Stella Rossa e Copenaghen non sono avversari irresistibili e a maggior ragione gli ucraini giocheranno pure in campo neutro.

Questo lo scenario peggiore:

Bayern

Inter

PSV Eindhoven

Newcastle

Altro scenario da evitare, con i campioni d'Europa in carica:

Manchester City

Inter

PSV Eindhoven

Real Sociedad

Questo invece il girone dei sogni:

Feyenoord

Inter

Shakhtar

Young Boys

LAZIO E MILAN

Entrambe inserite in terza fascia, che di fatto è più debole della quarta. Pertanto niente avversari morbidi come Shakhtar, Salisburgo, Copenaghen, Stella Rossa, Braga e PSV. Per entrambe servirà davvero una buona dose di fortuna per evitare il peggio, considerando il livello medio particolarmente alto:

Girone della morte:

Man City

Real Madrid

Lazio/Milan

Galatasaray

Girone della morte, parte II

Bayern

Real Madrid

Lazio/Milan

Newcastle

Girone della morte, parte III

Bayern

Arsenal

Lazio/Milan

Real Sociedad

Girone della morte, parte IV

Paris Saint-Germain

Real Madrid

Lazio/Milan

Newcastle

Scenario migliore:

Feyenoord

Porto

Lazio/Milan

Young Boys