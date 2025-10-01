Rileggi live Sporting, Rui Borges in conferenza: "Una sfortuna uscire senza punti, puniti su un solo errore"

vedi letture

Al termine della gara di Champions League contro il Napoli, il tecnico dello Sporting Lisbona Rui Borges interverrà nella sala conferenze dello stadio Diego Armando Maradona per rispondere alle domande della stampa. Su Tuttonapoli.net, come di consueto, la diretta testuale della conferenza stampa.

23.30 - Inizia la conferenza stampa

"E una sfortuna uscire senza punti da questa partita, avevamo un'idea di quale sarebbe stata la partita, primi minuti molto intensi, loro giocano come una grande squadra. Tanta pressione all'inizio, dovevamo reagire e piano piano lo abbiamo fatto. Abbiamo preso gol in fase di transizione dopo una grande fase di possesso palla, ad un certo punto potevamo addirittura chiudere la partita. All'intervallo abbiamo capito di dover essere più aggressivi, è stata una partita di grande competivitità, abbiamo avuto una grande occasione per l'1-2 ma loro sono stati molto pungenti. Sull'unico cross che non abbiamo pulito, loro ci hanno punito. Forse avremmo meritato di fare punti. Il nostro era un approccio strategico, dovevamo gestire certi spazi e certi pericoli. Dovevamo aggiustare alcune cose ma principalmente ho scelto la formazione per questa partita qui.

Rispetto alla vittoria morale di oggi, potrà servire da esempio per le prossime partite in Champions?

"L'obiettivo primario è il campionato, ma la nostra rosa deve essere equilibrata, tutti serviranno. La nostra squadra ha fatto una grandissima partita, tutti hanno riempito il campo. Quaresma ha fatto una grandissima partita. La squadra ha reagito, se non altro la reazione ha dimostrato ciò che vale la squadra. Sono contento della mia rosa e della mia famiglia come gruppo".

Capisco gli elogi alla squadra e ai giocatori, eppure non è stato conquistato nessun punto qui a Napoli. Dettagli che fanno la differenza come il lancio dell'1-0, oppure le profondità nella ripresa. Nonostante gli elogi, vorrei capire come ci si sente da allenatore e come si risponde a questo?

"Guarda sarò più onesto possibile. All'intervallo ho detto che l'unico errore è stato il lancio e contro queste squadre i dettagli fanno la differenza. Non do colpe ai ragazzi. Abbiamo pareggiato e siamo andati vicinissimi all'1-2. Il Napoli sfrutta molto il lato destro del campo: nell'uno contro uno è difficile da difendere ma siamo stati molto competenti ed efficaci. Nell'unico momento in cui non lo siamo stati, abbiamo preso gol. Una piccola svista può creare un enorme divario. Per i calciatori è stato frustante uscire da qui senza punti".

Secondo lei gli eventi di ieri e quelli di oggi anche in città, possono aver causato qualche calo di concentrazione?

"Forse abbiamo letto male alcune valutazioni di gioco, parliamo di una grandissima squadra del campionato italiano. Non è andata bene per noi, forse c'è stata poca maturità, potevamo fare fallo in quel contropiede. Nonostante ciò però abbiamo reagito benissimo"

Crede di aver abbastanza giocatori per poter fare un turnover?

"Oggi voglio parlare solo della partita."

Ho avuto la fortuna di seguire la partita vicino al suo reparto tecnico. Siete stati soddisfatti del secondo tempo?

"In termini di movimenti abbiamo perso diversi tempi nel primo tempo, sapevamo che poteva succedere. Ci è servito per migliorare nel secondo tempo".

"Per me l'età non significa molto, forse alcuni dettagli in alcuni momenti abbiamo sentito la mancanza di maturità, in quei casi alcuni dettagli potrebbero sfuggirci come contro il Napoli che ha dei giocatori di totale esperienza. Eppure sono molto felice di vedere dei giovani ragazzi disputare ottime partite".