Tegola Neymar, infortunio fa tremare il PSG: "Non ci sono fratture, nuovi esami tra 48 ore"

© foto di www.imagephotoagency.it

Neymar si è infortunato nella partita pazza contro il Lille, vinta 4-3 dal PSG, e la sua presenza per il match dell'8 marzo contro il Bayern Monaco è in forte dubbio. Il giocatore del Paris Saint-Germain ha lasciato il campo in barella, poco fa è arrivato il comunicato del club francese: "Neymar, vittima di una distorsione alla caviglia durante la partita contro il Lille, è stato sottoposto oggi a una risonanza magnetica, che ha escluso fratture. Tra 48 ore verrà effettuata una nuova valutazione del legamento".