Tegola per il Barcellona? Cancelo costretto al cambio per un infortunio al ginocchio

Barcellona in campo contro il Las Palmas nel match valido per la 19^ giornata de LaLiga.

TuttoNapoli.net

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Piove sul bagnato in casa Barcellona. La squadra di Xavi è sotto 1-0 a pochi minuti dall'intervallo contro il Las Palmas in trasferta nel match valido per la 19^ giornata del campionato spagnolo e al 10' ha dovuto rinunciare pure a Joao Cancelo. Il terzino destro ex Manchester City, in seguito a uno scontro di gioco con Perrone, si è accasciato a terra toccandosi la zona dietro al ginocchio sinistro.

I sanitari blaugrana hanno provato a rimandarlo in campo, vedendo che non c'erano problemi che gli impedissero di tentare un recupero lampo, ma il portoghese ha alzato bandiera bianca. Cancelo ha subito fatto cenno che non riusciva a continuare e Xavi ha richiamato Christensen che è entrato al suo posto. Il 21 febbraio ci sarà il match al Maradona contro il Napoli e nelle prossime ore si saprà l’entità del suo infortunio.