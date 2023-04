Testa alla Champions? Delle 8 squadre ai quarti vincono solo le due fuori categoria

Nell'ultimo turno nei rispettivi campionati, sulle otto squadre qualificate ai quarti di finale di Champions League hanno vinto solo in due.

TuttoNapoli.net

© foto di José María Díaz Acosta

Nell'ultimo turno nei rispettivi campionati, sulle otto squadre qualificate ai quarti di finale di Champions League hanno vinto solo in due. Il Manchester City di Guardiola batte 3-1 il Leicester e vola a -3 dalla capolista Arsenal, Il Real Madrid di Ancelotti vince a Cadice 2-0. Pareggi per Napoli, Milan e Bayern Monaco, sconfitte per Inter, Chelsea e Benfica.