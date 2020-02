Tmw - Barça tra caos societario e senza riserve è sempre tra le favorite, i numeri

Le accuse di 'Cadena Ser', la difesa di Bartomeu e la certezza che in questo momento in casa Barcellona le vicende extracalcistiche stanno avendo la meglio su quelle di campo. Per il Barça che dopo l'ultimo turno di Liga s'è riportato a ridosso del Real Madrid stanno andando in scena giorni delicati: l'attuale presidente del club è stato accusato di manipolare l'opinione pubblica a suo favore pagando una società esterna, un'offensiva che si inserisce in un quadro più ampio che culminerà con le elezioni del prossimo presidente. Che potrebbero confermare Bartomeu o portare alla guida della società catalana un volto nuovo.

Allo stesso tempo, i dirigenti blaugrana in queste ore sono impegnati nell'acquisto di un nuovo attaccante: dopo l'infortunio di Dembelé, la Federazione spagnola ha dato il suo ok per l'apertura del calciomercato del Barcellona per due settimane. Un acquisto che il Barça conta di definire a stretto giro di posta e che comunque non influirà sul doppio impegno contro il Napoli visto che sarà utilizzabile solo in Liga.

La situazione è di quelle caotiche. Attacchi, dichiarazioni ed emergenze che non scalfiscono comunque la forza di un gruppo che in campo, grazie anche alla cura Quique Setién (subentrato a Valverde lo scorso 13 gennaio), è tornato a segnare e a divertire. Sette i gol messi a segno nelle ultime tre partite, 57 i gol realizzati in 24 giornate che fanno dell'attacco del Barcellona il più prolifico della Liga. Il miglior marcatore, nemmeno a dirlo, è Leo Messi: l'argentino con 14 reti in questo momento è il miglior marcatore della Liga.

In Champions, il Barcellona ha vinto il girone F davanti al Borussia Dortmund e all'Inter di Conte, battuta sia all'andata che al ritorno e condannata proprio al termine del doppio confronto con i blaugrana.

In totale, la squadra catalana ha fin qui disputato 34 partite contando tutte le competizione. Questo lo score.

Partite giocate: 34

Vittorie: 22

Pareggi: 6

Sconfitte: 6

Gol segnati: 75

Gol subiti: 38

Differenza reti: +37