Trasferta Champions, in 20 minuti esauriti i 3500 biglietti per i tifosi del Napoli

Polverizzati i biglietti per il settore ospiti del Meazza per Milan-Napoli di Champions

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Polverizzati i biglietti per il settore ospiti del Meazza per Milan-Napoli di Champions. Dopo una ventina di minuti passati davanti al pc (o ai pc, con più di uno schermo aperto...) nella sala d'attesa virtuale, solo pochi fortunati sono riusciti nell'impresa di acquistare un biglietto per Napoli-Milan del 18 aprile. La stragrande maggioranza, una volta ottenuto l'accesso al sito di Vivaticket, si è invece trovata la schermata con la scritta "Evento non disponibile". Lo riporta La Gazzetta dello Sport nella sua edizione online.