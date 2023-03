Trasferta vietata, tifosi Eintracht contro Ministero dell'Interno: “Italia mafia! Confronto falsato”

Dopo questo provvedimento i tifosi dell’Eintracht stanno letteralmente inondando i social contro il Ministero dell'Interno.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Non ci saranno tifosi tedeschi mercoledì 15 marzo, in occasione del ritorno degli ottavi di Champions in programma a Napoli fra la squadra di Luciano Spalletti e l'Eintracht Francoforte. Il Ministero dell'Interno ha preso la decisione in seguito ai fatti violenti accaduti a Napoli in ottobre, quando in città arrivarono i tifosi olandesi dell'Ajax.