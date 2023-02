Triennio Champions 2024/2027, la Rai in corsa per i diritti: 5 offerte sul tavolo.

Cinque offerte sul tavolo. La UEFA sta valutando le proposte arrivate dalle tv italiane per acquistare i diritti per il triennio di Champions League 2024-2027.

Cinque offerte sul tavolo. La UEFA sta valutando le proposte arrivate dalle tv italiane per acquistare i diritti per il triennio di Champions League 2024-2027. In prima fila, scrive la 'Gazzetta dello Sport', resta 'Sky', ma anche 'Prime Video' e 'Mediaset' sono intenzionate ad andare avanti nella trasmissione della massima competizione continentale. Un'offerta l'ha presentata anche 'DAZN', ma occhio al ritorno della 'Rai': gli ottimi ascolti nell'ultimo Mondiale nonostante l'assenza dell'Italia ha convinto la tv di Stato del fatto che il calcio resti asset importantissimo del palinsesto.