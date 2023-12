UEFA, chi sta guadagnando di più dalle coppe? Napoli paperone d'Italia

Quanto stano incassando i club europei? Di seguito la situazione squadra per squadra in Champions League

Quanto stano incassando i club europei? Di seguito la situazione squadra per squadra in Champions League. Abbiamo preso in considerazione solamente i premi UEFA, che comprendono la quota fissa per la partecipazione, a cui vanno sommati i premi per vittoria o pareggio, gli importi non distribuiti e la quota data dal ranking decennale. Non vi è invece il market pool, che non è reso noto.

CHAMPIONS LEAGUE

1. Real Madrid - € 79.892.421

2. Bayern - € 76.640.684

3. Manchester City - € 76.481.421

4. Barcellona - € 71.528.947

5. Atlético Madrid - € 71.114.947

6. Paris Saint-Germain - € 63.888.474

7. Porto - € 63.569.947

8. Borussia Dortmund - € 63.522.211

9. Arsenal - € 63.362.947

10. Napoli - € 58.044.211

11. Inter - € 57.630.211

12. Lipsia - € 54.473.947

13. Lazio - € 51.222.211

14. PSV Eindhoven - € 48.900.474

15. Manchester United - € 48.039.737

16. Siviglia - € 47.062.000

17. Shakhtar Donetsk - € 46.877.211

18. Copenaghen - € 44.559.474

19. Benfica - € 43.991.737

20. Milan - € 43.418.474

21. Real Sociedad - € 42.849.211

22. Salisburgo - € 37.806.737

23. Feyenoord - € 35.873.474

24. Braga - € 32.621.737

25. Galatasaray - € 30.140.737

26. Celtic - € 29.847.737

27. Young Boys - € 26.936.737

28. Lens - € 26.936.737

29. Newcastle - € 25.092.737

30. Stella Rossa - € 24.529.000

31. Union Berlino - € 24.529.000

32. Anversa - € 19.821.737