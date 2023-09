UEFA, nuova distribuzione coppe: più soldi per ingresso e risultati, meno a storia e bacino paese

UEFA ed ECA hanno firmato oggi un nuovo Protocollo d'Intesa che estende la collaborazione fino al 2030.

© foto di José María Díaz Acosta

UEFA ed ECA hanno firmato oggi un nuovo Protocollo d'Intesa che estende la collaborazione fino al 2030. "Ciò include il ruolo centrale della UEFA come organo di governo europeo e il sistema aperto di promozioni e retrocessioni che culmina nella qualificazione alle competizioni europee che sono quindi accessibili a tutti", si legge in una nota.

Dalla stagione 2024/25 cambierà la struttura delle competizione UEFA, che saranno aperte a un numero maggiore di club. E di conseguenza cambierà anche la distribuzione dei premi. La quota riservata nel nuovo ciclo ai club che non partecipano alla fase a gironi delle competizioni UEFA salirà a un totale del 10%: oltre al 3% riservato ai club eliminati nei turni di qualificazione, la quota per i club che non hanno partecipato affatto salirà al 7% (dall’attuale 4%), assicurando 440 milioni di euro a stagione.

Con la nuova distribuzione dei premi si darà maggiore importanza alla partecipazione (si sale dal 25% dal 27,5%, percentuale ripartita equamente) e ai risultati (dal 30% al 37,5%). Sarà ridotta invece l'importanza di market pool e coefficienti, che saranno accorpati e ridotti dal 45% al 35%. Presto saranno resi noti nel dettaglio i nuovi premi.