UFFICIALE - Altra tegola per l'Eintracht, anche Lindstrøm out col Napoli: il comunicato

TuttoNapoli.net

© foto di Federico Titone

Altra tegola per l'Eintracht Francoforte in vista della sfida di ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Napoli. Il tecnico Oliver Glasner per la gara di mercoledì 15 marzo al Maradona dovrà rinunciare, oltre allo squalificato Kolo Muani, anche all'infortunato Jesper Lindstrøm. Di seguito il comunicato ufficiale diramato dal club tedesco sui propri social: "L'Eintracht Francoforte dovrà fare a meno di Jesper Lindstrom per un numero indefinito di partite.