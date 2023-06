UFFICIALE - Arsenal, che colpo in attacco! Arriva Havertz dal Chelsea

L'annuncio ufficiale dei Gunners è arrivato via social.

Kai Havertz è un nuovo giocatore dell'Arsenal, che dà così il via al suo pirotecnico mercato stasera: il tedesco ha firmato con i vicecampioni d'Inghilterra negli scorsi giorni e confermato la maglia numero 29 anche nella sua nuova avventura nel Nord di Londra. L'operazione è stata conclusa per 65mln di sterline, circa 75mln di euro. L'annuncio ufficiale dei Gunners è arrivato via social: