UFFICIALE - Barcellona, i convocati per il Napoli: quante assenze per Xavi

© foto di www.imagephotoagency.it

Ufficiale l'elenco dei calciatori del Barcellona convocati da Xavi per la sfida contro il Napoli valida come ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Tante assenze per l'allenatore degli spagnoli.

Ecco l'elenco completo: Ter Stegen, Cancelo, Araujo, Iñigo Martínez, Lewandowski, Raphinha, Iñaki Peña, Joao Félix, Christensen, Oriol Romeu, Vitor Roque, Sergi Roberto, Gündogan, Koundé, Astralaga, Lamine Yamal, Marc Casadó, Fermín, Cubarsí, Unai, Marc Guiu e il forte Héctor.