UFFICIALE - Barcellona, i tempi di recupero di Cancelo: la previsione verso il Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

L'esito degli esami a cui si è sottoposto stamattina Joao Cancelo dopo l'infortunio riportato contro il Las Palmas ha confermato i timori di Xavi e del Barcellona. Il terzino portoghese potrebbe tornare in campo solo a febbraio, saltando così i prossimi importanti impegni della squadra catalana, su tutti la Supercoppa di Spagna in programma in Arabia Saudita dal 10 al 14 gennaio.

Ecco il comunicato del club: "João Cancelo ha riportato uno stiramento al legamento laterale interno del ginocchio sinistro. Sarà indisponibile e l'evoluzione dell'infortunio determinerà i tempi di recupero". In casi di questo tipo, il periodo di assenza stimato è di circa tre settimane ma varia a seconda dell'entità dell'infortunio.

L'ex giocatore di Inter e Juventus salterà quindi la sfida di Copa del Rey contro il Barbastro e con ogni probabilità anche la Supercoppa spagnola. Cancelo è diventato subito un uomo chiave nei piani di Xavi in ​​questa stagione: dal suo arrivo ha giocato da titolare tutte le partite di campionato, tranne quella contro l'Osasuna.