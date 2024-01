UFFICIALE- Barcellona, Vitor Roque tesserato e convocato per Las Palmas

Il brasiliano ha scelto anche il numero di maglia, che sarà il 19.

Il Barcellona e LaLiga fanno sapere che Vitor Roque è stato regolarmente iscritto nelle liste per il campionato e potrà regolarmente scendere in campo a partire dal prossimo turno. I motivi del ritardo sono dovuti ai soliti problemi legati al Fair Play Finanziario del club catalano. Il brasiliano era stato inserito già nella lista dei convocati di Xavi per la partita di domani contro il Las Palmas. Presenza subordinata al via libera da parte de LaLiga. Il brasiliano ha scelto anche il numero di maglia, che sarà il 19.

PORTIERI: Inaki Pena, Astralaga, Kochen

DIFENSORI: Joao Cancelo, Baldé, Araujo, Christensen, Sergi Roberto, Koundé, Pau Cubarsi, Héctor Fort

CENTROCAMPISTI: Oriol Romeu, De Jong, Gundogan, Fermin Lopez

ATTACCANTI: Ferran Torres, Lewandowski, Raphinha, Joao Félix, Vitor Roque, Lamine Yamal