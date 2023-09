UFFICIALE - Braga-Napoli, da domani a martedì la vendita dei biglietti: tutte le info

La procedura genererà un documento pdf che il tifoso riceverà via e-mail.

Per la gara SC Braga vs Napoli, valida per la prima giornata della fase a gironi della UEFA Champions League, in programma il giorno mercoledì 20 settembre 2023 alle ore 21:00 (ora locale), la SSC Napoli comunica che dalle ore 15.00 di venerdì 8 settembre 2023 e fino alle ore 23.59 di martedì 12 settembre sarà possibile acquistare un voucher e prenotare un posto nel settore ospiti dello Stadio comunale di Braga. La procedura di acquisto del voucher potrà essere svolta sul sito di TicketOne al seguente link: https://sscnapoli.ticketone.it/search

La procedura genererà un documento pdf che il tifoso riceverà via e-mail. Successivamente, a partire dalle ore 12:00 di giovedì 14 settembre 2023, l’acquirente riceverà, all’indirizzo e-mail utilizzato in fase di registrazione sul sito di Ticketone, il biglietto digitale valido per l’accesso allo stadio.

In caso di mancata ricezione del titolo di accesso al settore ospiti dello Stadio comunale di Braga, si prega di contattare l’indirizzo e-mail awayuefa@ticketone.it