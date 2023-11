UFFICIALE - Infortunio serio per Camavinga: salta Real Madrid-Napoli

Eduardo Camavinga salta la sfida del 29 novembre contro il Napoli. Infortunio serio per il centrocampista di Ancelotti

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Eduardo Camavinga salta la sfida del 29 novembre contro il Napoli. Infortunio serio per il centrocampista di Ancelotti che nella gara d'andata è stato schierato come terzino sinistro. Gli esami a cui si è sottoposto hanno diagnosticato la rottura del legamento laterale esterno del ginocchio destro. Per lui lungo stop e ovviamente sarà out per la Champions. Il Real potrebbe perdere per un periodo di tempo medio lungo anche Vinicius jr, ko in nazionale.