UFFICIALE - Le date delle semifinali Champions: due derby in 6 giorni, come nel 2003

TuttoNapoli.net

© foto di José María Díaz Acosta

Sarò ancora un doppio derby di semifinale di Champions spalmato in sei giorni, come nel 2003. La UEFA ha infatti reso note le date ufficiali del penultimo atto della competizione, con l'andata tra Milan e Inter programmata per il 10 maggio e il ritorno per il 16. Questo il dettaglio.

Martedì 9 maggio, ore 21

Real Madrid-Manchester City

Mercoledì 10 maggio, ore 21

Milan-Inter

Martedì 16 maggio, ore 21

Inter-Milan

Mercoledì 17 maggio, ore 21

Manchester City-Real Madrid