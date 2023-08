UFFICIALE - Macchina da gol e vittorie: Haaland è il giocatore dell'anno 2022/23

Arrivato al Manchester City con l'ingombrante ruolo dell'ingranaggio che deve rendere perfetto il meccanismo di Guardiola, non ha decisamente deluso le attese.

© foto di www.imagephotoagency.it

Arrivato al Manchester City con l'ingombrante ruolo dell'ingranaggio che deve rendere perfetto il meccanismo di Guardiola, non ha decisamente deluso le attese. Erling Haaland ha letteralmente strabiliato compagni e avversari nella scorsa stagione, guadagnandosi con pieno merito il premio di giocatore dell'anno. Riconoscimento ricevuto oggi dalla Uefa, in occasione del sorteggio dei gironi di Champions League.

Autore di 52 gol in 53 partite in tutte le competizioni, la stella norvegese è stata l'elemento chiave della stagione perfetta della sua squadra, chiusa con la vittoria in FA Cup, Premier League e Champions League (e poi in estate della Supercoppa Europea).