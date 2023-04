UFFICIALE - Milan-Napoli, le modalità di accesso allo stadio: cancelli aperti dalle 18.30

Il club rossonero ha comunicato ai tifosi sul suo sito ufficiale ciò che sarà obbligatorio avere per l'accesso all'impianto di San Siro.

In vista del match di andata dei quarti di finale di Champions League Milan-Napoli di mercoledì 12 aprile alle 21, il club rossonero ha comunicato ai tifosi sul suo sito ufficiale ciò che sarà obbligatorio avere per l'accesso all'impianto di San Siro. Saranno imprescendibili il possesso di un documento d'identità valido da esibire ai varchi di prefiltraggio, la CRN Card (tessera fisica o ricevuta di acquisto) e il biglietto pdf (stampato o esibito su smartphone), così da consentire agli addetti al controllo di verificare la corrispondenza tra l'intestatario e l'effettivo utilizzatore.

Il club comunica inoltre che i biglietti emessi per Milan-Napoli non sono cedibili: non sarà quindi attivo il cambio nominativo. Di seguito la comunicazione per quanto riguarda l'apertura dei cancelli: "L'apertura dei cancelli davverrà alle ore 18.30, e si raccomanda a tutti i tifosi che parteciperanno all'evento di recarsi a San Siro nelle dovute tempistiche, onde evitare lunghe attese, favorire i controlli e permettere a tutti di godere appieno di una splendida serata di sport".