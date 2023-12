UFFICIALE - Natan, altro riconoscimento UEFA: è nella Top 11 dell'ultimo turno di Champions!

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Altro riconoscimento personale per Natan. Dopo il premio di Man of the Match nella sfida contro il Braga, il difensore brasiliano è stato inserito nella Top 11 della sesta giornata della fase a gironi di Champions League.

L'ex Red Bull Bragantino è l'unico rappresentante della nostra Serie A nel 3-5-2 disegnato dalla UEFA. Di seguito l'undici scelto.