UFFICIALE - Natan, prima volta da MVP in Champions: "Felice per vittoria e qualificazione!"

Serata speciale per Natan, autore della sgroppata e dell'assist per il 2-0 di Osimhen.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Serata speciale per Natan, autore della sgroppata e dell'assist per il 2-0 di Osimhen. A fine partita il difensore brasiliano è stato nominato Man of the Match dalla UEFA. Il Panel degli Osservatori Tecnici della UEFA ha reso note le motivazioni:

"In fase difensiva è stato bravo e calmo con la palla, posizionandosi bene tra le linee. In avanti è stato un problema per la difesa del Braga: così ha servito l'assist per il secondo gol per il Napoli". L'ex Red Bull Bragantino ha commentato brevemente ai microfoni della UEFA: "Sono felice per la vittoria e per la qualificazione agli ottavi di finale".