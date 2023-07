UFFICIALE - Ok UEFA a Milan e Tolosa in Champions ed Europa League: le condizioni da rispettare

Nella giornata di oggi è arrivata la comunicazione della UEFA sull'indagine aperta su, tra le altre, Milan e Tolosa

Nella giornata di oggi è arrivata la comunicazione della UEFA sull'indagine aperta su, tra le altre, Milan e Tolosa a causa di un potenziale conflitto con la regola della proprietà multi-club prevista dall'articolo 5 del regolamento UEFA sulle competizioni per club.

LA CFCB non ha riscontrato nessun tipo di criticità ed entrambi i club sono ammessi alla prossima Champions League, Milan, ed Europa League, Tolosa, a patto che rispettino queste condizioni:

"Inoltre, come ulteriore prova della loro indipendenza, tutti i club interessati hanno accettato le seguenti condizioni:

- I club non si trasferiranno reciprocamente giocatori, sia a titolo definitivo che in prestito, direttamente o indirettamente, fino al settembre 2024;

- I club non stipuleranno alcun tipo di cooperazione, accordi tecnici o commerciali comuni; e

- i club non utilizzeranno alcuno scouting o database di giocatori in comune.

La Prima Camera CFCB continuerà a monitorare i club sopra citati per garantire che la regola della proprietà multi-club continui a essere rispettata anche in futuro".

Milan e Tolosa erano finite sotto indagini in quanto tutte e due riconducibili a RedBird: nelle scorse settimane Gerry Cardinale ed altri membri del CdA avevano adempiuto a tutti i passaggi formali per far sì che non ci fosse nessun tipo di problema con la UEFA. Ed infatti oggi è arrivata la decisione positiva della CFCB.