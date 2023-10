UFFICIALE - Union Berlino-Napoli, il programma della vigilia con conferenze e allenamenti

E' stato ufficializzato il programma della vigilia del prossimo match di Champions League tra Union Berlino e Napoli

E' stato ufficializzato il programma della vigilia del prossimo match di Champions League tra Union Berlino e Napoli, in programma per martedì prossimo. Per quanto riguarda i tedeschi, lunedì alle 10:30 ci sarà la rifinitura della vigilia (15' aperti alla stampa) e alle 13 la conferenza stampa del tecnico Urs Fischer con un calciatore, tutto al Training Center del club capitolino. Rudi Garcia e un calciatore del Napoli invece parleranno all'AF Stadion alle 19:15, mentre la rifinitura, sempre di lunedì, si svolgerà a Castel Volturno alle 11 del mattino.