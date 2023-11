Union al 12esimo ko di fila, Fischer confermato: "Affrontiamo insieme queste difficoltà"

Crisi senza fine per l'Union Berlino, sconfitto per 3-0 dall'Eintracht Francoforte, ed arrivato alla 12esima sconfitta di fila tra Bundesliga e Champions. La posizione di Urs Fischer però incredibilmente non sembra in discussione ed il tecnico ha parlato nel post-partita: "Non eravamo pronti nel primo quarto d'ora e stavamo già sotto 2-0. Crederci? In questo momento è incredibilmente difficile, ma abbiamo deciso di intraprendere insieme questo percorso duro e difficile", le parole riportate da Kicker.