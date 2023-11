Union Berlino al 12esimo ko, il capitano Trimmel: "E' ora di iniziare a parlare di lotta salvezza!"

12esima sconfitta di fila per l'Union Berlino tra Bundesliga e Champions che però ha portato alla conferma da parte della società del tecnico Fischer.

12esima sconfitta di fila per l'Union Berlino tra Bundesliga e Champions che però ha portato alla conferma da parte della società del tecnico Fischer. Dopo il ko di ieri con l'Eintracht Francoforte ha parlato anche il capitano Christopher Trimmel: "L'allenatore Fischer sta facendo di tutto per assicurarci di uscire da lì. Dà tutto, fa tutto, ci parla molto. Non può fare niente di più. Sono settimane che cerchiamo di far uscire la squadra dalla battaglia per la retrocessione. È difficile parlare di battaglia per la retrocessione, ma dobbiamo farlo".