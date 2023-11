Union Berlino, crisi senza fine: il Francoforte vince 3-0, è la dodicesima sconfitta di fila

Crisi nera per l'Union Berlino, prossima rivale del Napoli mercoledì al Maradona in Champions League

Crisi nera per l'Union Berlino, prossima rivale del Napoli mercoledì al Maradona in Champions League. La squadra tedesca ha rimediato la dodicesima sconfitta consecutiva in campionato perdendo 3-0 contro il Francoforte. Si tratta dell'ottavo ko di fila in Bundesliga a cui si uniscono le tre sconfitte in Champions e il ko in Coppa di Germania.