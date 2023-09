Union Berlino, Doekhi accoglie Bonucci: "E' una leggenda, ci aiuterà in Champions"

Danilho Raimundo Doekhi è uno dei punti di riferimento della difesa dell'Union Berlino

Danilho Raimundo Doekhi è uno dei punti di riferimento della difesa dell'Union Berlino e dopo la sosta dovrà fare i conti, così come gli altri compagni di reparto, con un giocatore del calibro di Leonardo Bonucci, ingaggiato dal club tedesco nell'ultimo giorno di mercato. L'olandese però non è preoccupato e crede che l'azzurro possa essere un valore aggiunto per la squadra: "È un nome davvero importante. Ha vinto molti trofei, è una leggenda. Possiamo imparare molto da lui.

All'inizio non pensavamo nemmeno che fosse vero. È fantastico per la squadra avere un giocatore con tale esperienza; per alcuni di noi giocare in Champions League è una novità. Può aiutarci in questo tipo di partite".