Union Berlino, Fischer non rischia l'esonero: "Qui posso lavorare in pace"

Urs Fischer, allenatore dell'Union Berlino, dopo l'eliminazione dalla DFB Pokal per mano dello Stoccarda si è espresso così: "La squadra si è comportata molto bene con il nuovo sistema (dal 5-3-2 al 4-2-3-1, ndr). Se mi sento in discussione? Non si tratta di me, ma dei risultati e qui posso lavorare in pace, come dovrebbe essere. Poi è chiaro che la situazione non sia piacevole e che alla fine decideranno i dirigenti del club".