Union Berlino-Stoccarda, formazioni ufficiali: out Bonucci, ma niente turnover verso il Napoli

L'Union Berlino scenderà in campo alle 15:30 contro lo Stoccarda in Bundesliga, a tre giorni dal match di Champions League contro il Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

L'Union Berlino scenderà in campo alle 15:30 contro lo Stoccarda in Bundesliga, a tre giorni dal match di Champions League contro il Napoli. Urs Fischer non ricorre al turnover, ma lascia in panchina Bonucci, preferendogli il trio Doekhi, Knoche e Diogo Leite. Presente invece l'ex Inter Gosens. Ecco le formazioni ufficiali.

UNION BERLINO (3-5-2): Ronnow; Doekhi, Knoche, Diogo Leite; Trimmel, Tousart, Khedira, Haberer, Gosens; Volland, Behrens

STOCCARDA (4-2-3-1): Nubel; Rouault, Anton, Zagadou, Mittelstadt; Karazor, Stiller; Leweling, Millot, Fuhrich; Guirassy