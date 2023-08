Verratti tagliato dal PSG: è escluso dai convocati, rientrato invece il caso Mbappè

Niente da fare, Marco Verratti non fa più parte del progetto del Paris Saint-Germain.

Niente da fare, Marco Verratti non fa più parte del progetto del Paris Saint-Germain. Dopo una vita a Parigi, il centrocampista italiano è stato tagliato dal club di Nasser Al-Khelaifi, che ha deciso di mettere il giocatore sul mercato, salvo poi chiedere cifre astronomiche per lasciarlo partite. Verratti, al PSG da oltre dieci anni, è stato escluso dalla lista dei convocati per la partita dei francesi di domani contro il Tolosa.

Presente in lista il neo acquisto Ousmane Dembelé, così come Kylian Mbappé, che è stato reintegrato in rosa da qualche settimana. Al contrario di Verratti, che come il già ceduto Neymar fa parte degli epurati del club.