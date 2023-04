VIDEO - Il Napoli lascia l'Hotel Gallia in direzione San Siro

Il Napoli ha da poco lasciato l'Hotel Gallia di Milano in direzione San Siro.

Il Napoli ha da poco lasciato l'Hotel Gallia di Milano in direzione San Siro. Gli azzurri, salutati da tanti tifosi all'esterno dell'albergo, sono saliti su pullman che li sta trasportando in questi minuti allo stadio Meazza dove alle 21 affronteranno il Milan per l'andata dei quarti di finale di Champions League. Di seguito le immagini pubblicate su Twitter dal giornalista Carlo Alvino.