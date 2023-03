VIDEO - Massima allerta in città: l'arrivo a Napoli Centrale dei 400 tifosi dell'Eintracht

C'è preoccupazione per l'arrivo in città di circa 400 tifosi dell'Eintracht Francoforte arrivati verso le 19.30 alla stazione di Napoli Centrale.

C'è preoccupazione per l'arrivo in città di circa 400 tifosi dell'Eintracht Francoforte arrivati verso le 19.30 alla stazione di Napoli Centrale. Gli ultras tedeschi, nonostante il divieto emesso dal Prefetto di vendita dei biglietti nei confronti dei residenti a Francoforte per la sfida degli ottavi di finale di Champions di domani, sono stati scortati dalle forze dell'ordine all'Hotel Royal Continental su 6 pullman. Di seguito le immagini dell'arrivo in stazione pubblicate su Twitter dal giornalista Carlo Alvino.