VIDEO - Rifinitura Barcellona: out Ferran, c’è Raphinha

Fonte: Da Barcellona, Francesco Carbone

Niente Ferran Torres per il Napoli. Il Barcellona è in campo per la rifinitura in vista della sfida di domani contro gli azzurri nel ritorno della sfida valevole per l'accesso ai quarti di finale di Champions League. Come riferito dal nostro inviato, l'attaccante non è in campo e non sarà a disposizione per la sfida al Napoli. Presente invece Raphinha.