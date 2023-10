VIDEO - Tifosi in ansia: scontri violenti a Berlino per una manifestazione pro-Palestina

A Berlino c'è un enorme partito in favore della Palestina nel conflitto con Israele. Nella capitale tedesca c'è stata anche una manifestazione pro-Palestina, in centro, finita molto male, con scontri parecchio violenti e addirittura 70 agenti feriti. A Berlino il Napoli dovrà recarsi domani, seguito anche da un bel numero di tifosi per la partita di Champions League di martedì.

Questo a me preoccupa. Sarò egoista, ma prima di guardare #Gaza e tifare come se fossimo allo stadio, dobbiamo pensare a quello che potrebbe succedere nei nostri confini. Qui è #Berlino con la folla pro #Palestina inferocita



