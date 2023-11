VIDEO TN - Napoli, rifinitura in vista dell'Union: non c'è ADL

Il Napoli si allena in questi minuti sotto la pioggia di Castel Volturno per preparare la sfida all'Union Berlino.

Fonte: Dal nostro inviato Pierpaolo Matrone

Il Napoli si allena in questi minuti sotto la pioggia di Castel Volturno per preparare la sfida all'Union Berlino. Unico assente ovviamente l'infortunato Victor Osimhen, che dovrebbe rientrare in Italia tra mercoledì e giovedì. Presente anche la dirigenza azzurra, mentre Aurelio De Laurentiis non sta assistendo alla seduta.