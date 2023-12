Xavi in discussione? Pres. Barcellona: "No, fiducia totale! Proveremo a vincere tutto"

A Barcellona dopo gli ultimi risultati (sconfitta col Girona, pareggio col Valencia) Xavi è stato messo in discussione da una parte della stampa.

A Barcellona dopo gli ultimi risultati (sconfitta col Girona, pareggio col Valencia) Xavi è stato messo in discussione da una parte della stampa. Ma non dal suo presidente, Joan Laporta, che oggi si è espresso così sul tecnico a EFE: "Ha tutta la nostra fiducia e la merita. Quando dai fiducia a una persona, questa persona dà il massimo. La fiducia che abbiamo in Xavi è totale. A parte le sue conoscenze, è un grande allenatore, ma ha anche il pregio di essere una persona resiliente, che protegge i suoi giocatori, il che gioca a favore di Xavi.

Ha dovuto affrontare anche molte avversità in questa stagione a causa degli infortuni e le sta superando. Nelle sue analisi post partita è magnifico, glielo dico quando ascolto una delle sue conferenze stampa. Il mio rapporto con lui è molto buono, è una cosa normale perché è il nostro allenatore. Abbiamo anche una storia insieme, il che rende il nostro rapporto ancora migliore.

Se i risultati avanno delle conseguenze? Perdere ha sempre delle conseguenze. Se non vinciamo titoli in questa stagione, bisognerà prendere le decisioni, quelle di cui il club ha più bisogno, in base a quanto è stato fatto. Il fatto è che siamo in corsa in ​​tutte le competizioni. Aspiriamo a vincere tutte le competizioni, tutte quelle a cui partecipiamo. Adesso abbiamo la Supercoppa e inizieremo la Copa del Rey.

In campionato siamo un po' distanti dalla vetta, ma siamo terzi e l'importante è sempre come finisce. In questo momento siamo in crisi e i nostri avversari diretti tengono un gran ritmo, ma penso che anche loro avranno un calo e noi miglioreremo, perché abbiamo già recuperato alcuni giocatori infortunati e sono fondamentali per questo squadra. Ho aspettative intatte, che erano quella di provare a vincere tutte le competizioni a cui parteciperemo. Rimango ottimista riguardo alla squadra.