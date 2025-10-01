Live Youth League, Napoli-Sporting Lisbona: segui la diretta testuale su TuttoNapoli

vedi letture

La seconda giornata della UEFA Youth League mette subito di fronte due squadre dal destino opposto. Al centro sportivo di Cercola il Napoli U19 ospita lo Sporting Lisbona, in una sfida che per gli azzurrini assume già i contorni di un crocevia fondamentale. La squadra allenata da Dario Rocco è infatti precipitata in una crisi di risultati senza precedenti: una sola vittoria dall’inizio della stagione, un rendimento altalenante in campionato e la sconfitta all’esordio europeo contro il Manchester City (2-0) che ha lasciato strascichi pesanti, non solo nella classifica ma soprattutto nella testa dei giovani partenopei.

Lo Sporting arriva invece a Napoli con morale alto e punti in tasca. I portoghesi hanno battuto per 3-2 l’Almaty al debutto, confermandosi una delle accademie più prolifiche e riconosciute d’Europa, capace negli anni di sfornare talenti poi consacrati in prima squadra. La formazione verdeoro si presenta dunque come avversario temibile, con un’identità precisa e la voglia di consolidare la leadership del girone.

Per il Napoli, però, non c’è alternativa: serve una reazione immediata. Mister Rocco è già sotto esame e una nuova battuta d’arresto potrebbe complicare ulteriormente il suo futuro sulla panchina. L’obiettivo è dimostrare orgoglio, compattezza e soprattutto quella crescita che finora non si è vista. La Youth League resta un palcoscenico prestigioso e i ragazzi azzurri non vogliono lasciarsi sfuggire l’occasione di invertire la rotta.

Napoli-Sporting Lisbona non sarà dunque solo una partita: sarà un banco di prova decisivo per misurare carattere e ambizioni degli azzurri.