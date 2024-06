Finale di Champions interrotta dopo 30 secondi: quadrupla invasione di campo a Wembley

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Neanche trenta secondi di gioco, e la finale di Champions League tra Borussia Dortmund e Real Madrid deve già interrompersi, anche se momentaneamente.

Un invasore di campo è infatti riuscito a eludere le - a questo punto rivedibili - misure di sicurezza di Wembley, entrando sul manto erboso dello stadio londinese. Non è stato l'unico: hanno fatto seguito altri protagonisti in cerca di visibilità, prima uno, poi l'altro, fino al quarto che è arrivato vicino alla porta di Courtois.

Per allontanarli è stato necessario anche l'intervento dei giocatori, infastiditi dall'interruzione di gioco. Come di consueto in queste occasioni, la regia internazionale orchestrata dalla UEFA non ha inquadrato le invasioni di campo per evitare possibili emulazioni.