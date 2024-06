Gasperini accontentato: Il 14 agosto l'Atalanta sfiderà il Real Madrid in Supercoppa UEFA

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

"Chi preferiamo in Supercoppa Europea? Il Real Madrid per il prestigio, sarebbe una bella cosa". Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, è stato accontentato e la prossima estate andrà a Varsavia a sfidare i Blancos, che stasera hanno battuto il Borussia Dortmund a Wembley.

L'appuntamento è per il prossimo 14 agosto e la Dea cercherà l'impresa contro i quindici volte campioni d'Europa, non avendo nulla da perdere e provando a scrivere un'altra pagina di storia dopo quella relativa alla vittoria dell'Europa League dello scorso 22 maggio. Due mesi e mezzo per prepararsi, due mesi e mezzo per capire l'importanza di giocare una partita del genere, con i nerazzurri di fronte a Carlo Ancelotti.