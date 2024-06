Sky ha deciso: nessuna gara delle italiane in Champions in chiaro, ecco cosa trasmetterà TV8

Nessuna gara delle cinque squadre italiane impegnate nelle prossima Champions League verrà trasmessa in chiaro.

Nessuna gara delle cinque squadre italiane impegnate nelle prossima Champions League verrà trasmessa in chiaro. Queste la decisione di Sky Sport, che detiene i diritti della competizione alla prima edizione del nuovo format a girone unico. L'emittente satellitare ha deciso che trasmetterà una partita della massima competizione per club in chiaro per ogni turno, scegliendo solo i match che vedono coinvolte le squadre straniere.

Andrà dunque in chiaro su TV8 la sfida migliore tra quelle che vedranno in campo le formazioni estere, eccetto la sfida in esclusiva su Prime Video, in onda ogni mercoledì. La scelta va dunque a premiare i propri abbonati, mantenendo in esclusiva a pagamento gli incontri delle 5 squadre italiane presenti (Inter, Milan, Juventus, Atalanta e Bologna).

Come riportato da Sportface cambierà dunque la struttura non a pagamento, con Mediaset che fino all'edizione deteneva questi particolari diritti, che trasmetteva la migliore partita del martedì con un’italiana presente. Quest’ultima però è uscita di scena, lasciando a Sky l’esclusiva del torneo. Stesso discorso anche per quanto riguarda l’Europa League: Sky Sport trasmetterà per gli abbonati le partite di Roma e Lazio, mentre in chiaro andrà un incontro per ogni turno del giovedì, possibilmente quello con le migliori squadre straniere.