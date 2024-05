Incredibile Bayern, fallito anche assalto a Glasner: no del Crystal Palace

Ora in casa Bayern Monaco si è aperto il toto-allenatore: chi succederà a Tuchel? Il club bavarese sta riscontrando tantissime difficoltà

Ormai la strada sembra essere tracciata. Thomas Tuchel al termine della stagione saluterà il Bayern Monaco al termine di una stagione ricca di amarezze. In campionato la formazione bavarese ha abdicato in favore dello scoppiettante Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, in Coppa di Germania è arrivata l'eliminazione per mano dello Saarbrucken, formazione di terza divisione, al secondo turno. E in Champions League è arrivata una delusione cocente in semifinale con il Real Madrid che ha rimontato da 0-1 a 2-1 al "Bernabeu" nei cinque minuti finali e ha staccato il pass Wembley.

Ora in casa Bayern Monaco si è aperto il toto-allenatore: chi succederà a Tuchel? Il club bavarese sta riscontrando tantissime difficoltà e ha ricevuto già diversi rifiuti. L'ultimo, come riferisce Sky Deutschland, da Oliver Glasner. O, per meglio dire, dal Crystal Palace. L'ex Eintracht è sbarcato in Premier League e il Palace non lo lascerà andare via. Il Bayern Monaco ha offerto anche 18 milioni di euro per liberarlo, ma in maniera provocatoria il club inglese ne ha chiesti 100. Non se ne farà nulla.